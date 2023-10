Happy End an Berliner Gymnasium Spender retten diesen alten Flügel

Erinnern Sie sich an den ramponierten Flügel aus der Lily-Braun-Schule um Ulrike Kaufmann? „Unser hochgeschätzter Steinway-Flügel aus der Aula wird repariert und aufgehübscht.“ Die gesamte Summe zur Reparatur konnte über Spenden finanziert werden, teilt das Gymnasium nahe der Altstadt mit. Der Flügel ist über 140 Jahre alt und steht seit mindestens 70 Jahren in der Schule. Doch das gute Stück war ein Sanierungsfall.

„Der Lack ist ab, so ehrlich muss ich sein“, hatte der Flügel im ganz persönlichen Interview im Spandau-Newsletter erzählt. „Es ist Zeit für die Dritten, wenn Sie verstehen: Die Hammerköpfe müssten mal ausgetauscht werden – damit entstehen meine Töne. Und die Tasten sind auch schon ganz porös.“

9000 Euro wurden benötigt. Musikalische Schülerinnen wie Alina Gaynullin, die Klasse 8ms, sowie Henrik M. Schmidt stemmten Benefizkonzerte, damit der Flügel gerettet werden konnte. Jetzt das Happy End.

„Der Flügel ist bereits abgeholt worden und wird nun in einer Klavierbau-Meisterwerkstatt überholt“, teilte die Schule mit. „Wir hoffen, ihn ganz bald wieder bei uns in der Aula in Empfang nehmen zu dürfen. Wenn alles gutgeht, kommt er noch vor Weihnachten zurück, dann sieht er aus wie der in der Philharmonie...“ www.lily-braun-gymnasium.de

