Havel-Café, wo bleibst du? Neubaupläne am Berliner Flussufer verschieben sich

Am Berliner Havelufer gibt’s News aus der Gastrozene. Am Fluss sollte nämlich ein Café entstehen, also in bester Lage im Zentrum: direkt zwischen Rathaus und schöner Havelpromenade. Ein prominenter Altstadt-Fleck! Alles steht in Frühjahrsblüte, hinten thront der 80-Meter-Turm, der 2023 endlich saniert wird.