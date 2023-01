Heerstraße Nord, Kitas, Ikea-Viertel in Spandau „Sonst machen die Jugendlichen auf der Straße Mist“

Heerstraße Nord, Ikea-Viertel, Rettungsstelle, Kladows Ella-Kay-Heim und das Stadion für den SC Staaken: Es gibt viele News und Ideen aus dem Rathaus Berlin-Spandau. Also gleich mal reinhorchen, was es so Neues gibt bei Jugend- und Gesundheitsstadtrat Oliver Gellert, Grüne, den ich für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel neulich besucht (Foto) und nach seinen Plänen für 2023 gefragt habe. Hier Auszüge mit den wichtigsten Infos. Stadtrat Oliver Gellert über...

...offene Familienwohnungen in Großsiedlungen

„Ich will die offenen Familienwohnungen verstetigen, also dauerhaft finanzieren und nicht immer nur für ein Jahr. Drei haben wir: zwei in der Großsiedlung Heerstraße Nord, eine im Falkenhagener Feld.

Das sind geschützte Räume, kleine Kieztreffs, um gemeinsam zu kochen, zu quatschen, um Hausaufgaben zu machen … das ist hilfreich für große Familien, die in zu kleinen Wohnungen leben. Das müsste es in jeder Großsiedlung geben, aber dafür brauchen wir Geld vom Land.“

...Sozialarbeit in der Kita

„Ich will die Kitasozialarbeit ausbauen, denn die Kita ist ein Ort, um verlässlich mit Eltern in Kontakt zu kommen. Und wenn Familien Hilfe brauchen, überfordert sind oder offensichtlich in wirtschaftliche Not geraten, fällt es bei den Kleinen in der Kita nun mal oft zuerst auf. Das Jugendamt hat eine riesige Palette an Möglichkeiten, um Eltern zu helfen.“

Stadtrat Oliver Gellert, Grüne, zuständig für Gesundheit und Familie. © promo/Grüne Spandau

...mobile Jugendarbeit im Ikea-Kiez

„Ich will die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit stärken – vom Jugendfreizeitheim bis zu den Streetworkern da draußen. Wer in Großsiedlungen mit seiner Familie auf engem Raum lebt, der geht runter, muss dort unten auf der Straße aber auch ein Angebot finden, sonst macht er Mist.

Wir haben 2022 auch mit mobilen Teams angefangen, in Kladow, in Wilhelmstadt – aber auch an der Ruhlebener Chaussee. Die Siedlung zwischen Polizeiakademie und Ikea wird leider oft vergessen, aber da leben viele Jugendliche, die nicht vor verschlossenen Bolzplätzen stehen sollen. Da kommen wir mit Musik, Sport und Aufmerksamkeit.“

...das Ella-Kay-Heim in Kladow

„2023 sollte der Durchbruch beim Ella-Kay-Heim in Kladow kommen. Über die Brache reden wir lange genug, die Vorzeichen sind gut, dass es da im Februar konkret wird. Wir wollen dort ein Jugendfreizeitheim aufbauen, eine Kita soll auf das Gelände, Jugendwohnungen und hinten bleibt es so, wie es jetzt ist: ein Wald.“

Das Ella-Kay-Heim in Kladow steht leer - seit Jahren. © André Görke

...neue Jugendfreizeitheime

„2023 eröffnen wir das Jugendfreizeitheim an der Triftstraße und Wildwuchs in der Wilhelmstadt, 2024 den neuen Räcknitzer Steig in Heerstraße Nord, 2025 wäre dann das Ella-Kay-Heim in Kladow ein Ziel.“

...die neue Rettungsstelle am Vivantes-Krankenhaus

„2023 dränge ich weiter auf die neue Rettungsstelle, die wir dringend in Spandau brauchen. Da muss das Land das Grundstück vom Bund abkaufen. Wir sind am Limit, und wir bauen im Norden ja weiter. Vivantes kann dort an der Neuen Bergstraße dann bauen: die Rettungsstelle vorn an der Zufahrt, daneben Radiologie, Psychiatrie, vielleicht Pflegerwohnungen. Das alles verbunden mit einer Brücke über die Straße ins Krankenhaus.“

...den jüdischen Friedhof und das Stadion des SC Staaken

„Wir könnten so auch den Gedenkort Jüdischer Friedhof endlich entwickeln, der dort so lange vergessen wurde, und weiter hinten könnte der Sportplatz bleiben und ausgebaut werden, so wie mein zuständiger Kollege Frank Bewig es schon vorgeschlagen hat. Denn der Bedarf für ein Regionalligastadion scheint ja gegeben, durch den SC Staaken oder vielleicht auch andere Spandauer Vereine.“

