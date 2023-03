Heiraten unter einem dichten Dach Die Hochzeitsvilla in Berlin-Zehlendorf ist saniert

Die kleine Villa am Teltower Damm 10 aus dem Jahr 1892, es ist das älteste Gebäude an der Zehlendorfer Dorfaue, ist ein Traumort für Eheschließungen in Gelb: Im ehemaligen Wohnhaus von Sidonie Scharfe residiert seit den 1960er Jahren das Standesamt, das schmucke Haus ist die „Hochzeitsvilla“ des Bezirks.

Doch vor zwei Jahren mussten Bauarbeiter der Villa auf das Dach steigen: Regenwasser tropfte von der Decke; die markante Glaskuppel, sie besteht aus 190 Scheiben, sowie die gesamte Dachfläche waren Sanierungsfälle. Im August 2021 begannen die Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude, Ende 2022 waren sie abgeschlossen.

So sah die Villa von Sidonie Scharfe nach ihrer Erbauung aus. Heute führt dort das Standesamt Eheschließungen durch. © Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Das Dach wurde jedoch nicht nur abgedichtet, es wurde auch schöner. Denn im Zuge der Arbeiten tauchte ein Foto des Hauses aus dem Erbauungsjahr auf: Der Rand des Daches war damals mit einem Ziergitter versehen. Also wurde der kleine Zaun nachgezeichnet, die Hofschmiede auf der Domäne Dahlem baute das Ziergitter nach – jetzt schmückt es wieder das Dach der Hochzeitsvilla.

„Besonders gut gefällt mir, dass dieses Baudenkmal jetzt wieder in der historischen Fassung bewundert werden kann und weiterhin ein besonderer Ort für Eheschließungen im Bezirk ist“, sagt Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) zur gelungenen Sanierung. Die Baumaßnahme kostete rund 330.000 Euro.

Die sanierte Glaskuppel auf dem Dach: Sie besteht aus 190 einzelnen Schieben. © Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

