Heizen wir zur Bürgersache Im Berliner Südwesten gründen Nachbarn eine Energiegenossenschaft

Er ist aus Überzeugung aktiv: Die Energiepolitik müsse sich grundlegend ändern, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, sagt Jörg Lorenz. Deshalb will der 66-Jährige aus Schlachtensee nicht mehr „demütig gesenkten Hauptes das schlucken, was andernorts entschieden beziehungsweise nicht entschieden wird“. Zusammen mit Nachbarinnen und Nachbarn will er nun eine Energiegenossenschaft „Wärme“ in Schlachtensee gründen.