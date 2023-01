Tagesspiegel Plus Henriettenplatz am Berliner Ku’damm : Noch immer stehen Baucontainer am Boulevard

Anwohner kritisieren die Verschandelung des Henriettenplatzes in Halensee. Dortige Neubauten galten schon als fertig. Doch wegen Innenarbeiten nutzt ein Betrieb weiterhin Logistikcontainer.