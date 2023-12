Tagesspiegel Plus Hilflos gegen Leerstand? : In der abgebrannten Villa in Berlin-Lichterfelde ermittelt das LKA

Es gab Warnungen, dass vom leer stehenden Haus im Weddingenweg Gefahr ausgehen könnte. Das Amt konnte vom Gehweg aus jedoch keine Gefährdungslage feststellen. Die Brandursache ist noch unklar.