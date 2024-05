Historisches Ensemble in Berlin Neuer Biergarten öffnet auf alter Bötzowbrauerei

Um das Jahr 1900 gab es mit der Bötzowbrauerei eine der beliebtesten und größten Brauereien Berlins – mit einem riesigen Biergarten, in dem 6000 Gäste Platz fanden und dabei das Bier genießen konnten, das in den angrenzenden Gewölbekellern gekühlt war. Bald schon wird es auf dem Gelände im Kollwitz-Kiez wieder einen Biergarten geben, wenn auch in deutlich kleineren Dimensionen.

Anfang Juni eröffnet ein Augustiner-Biergarten an der Prenzlauer Allee, Ecke Saarbrücker Straße, mit Blick auf die gegenüberliegende Brotfabrik. König der Biere wird der Gastronom Josef Laggner sein. Der Österreicher betreibt in Berlin, Potsdam und Leipzig bereits zahlreiche gastronomische Einrichtungen: neben Lutter & Wegner etwa das Augustiner-Gasthaus und die Newton-Bar am Gendarmenmarkt, das Krongut Bornstedt am Schloss Sanssouci.

Hier entlang zum neuen Biergarten auf dem Gelände der alten Bötzowbrauerei. © Simulation: David Chipperfield Architects

Der von einer terrassenförmig angelegten Gartenlandschaft umgebene Biergarten, in dem die Gäste unter schattenspendenden Bäumen sitzen können, wird durch einen angrenzenden separaten Outdoor-Pavillon mit Self-Service-Theke und Speiseausgabe ergänzt.

Augustiner-Gasthaus mit baumbestandener Terrasse

Für Herbst ist außerdem die Eröffnung eines Augustiner-Gasthauses geplant – wie gewohnt mit dunkel getäfelten Wänden und der typischen Augustiner-Einrichtung für ein traditionelles Wirtshaus-Ambiente. Die Wände sollen Gemälde zeitgenössischer Berliner Künstlerinnen und Künstler schmücken – und vielleicht das ein oder andere Gespräch inspirieren.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auf der vorgelagerten, überdachten Terrasse, die auch im Winter geöffnet bleiben soll, lassen sich selbst bei kühleren Temperaturen Brezn & Bier genießen. Während die Großen ihr Bier trinken, können sich die Kleinen auf einem kleinen Spielplatz austoben oder bei sommerlichen Temperaturen am Wasserlauf vergnügen, der sich vom höher gelegenen Gelände bis hinunter zum Fuß der herrschaftlichen Freitreppe entlangschlängelt.

Die Treppe mit einem großen gemauerten Torbogen markiert den Hauptzugang zu den gastronomischen Einrichtungen – bewacht vom Karl-Liebknecht-Denkmal, das an seinem angestammten Platz verbleibt.

Die Freitreppe mit Wasserlauf markiert den Hauptzugang zum Biergarten. © David Chipperfield Architects

Für die Planung des Außengeländes zeichnet ein belgisches Büro um den Landschaftsplaner Peter Wirtz verantwortlich. Neben vielen Sträuchern wurden vor allem klimaresiliente Bäume ausgewählt, die für den nötigen Schatten sorgen.

Arbeit und Vergnügen auf denkmalgeschütztem Areal

Die vom Büro des britischen Architekten David Chipperfield, einem Meister der Verbindung von Historischem und Moderne, behutsam und nachhaltig restaurierten Gebäude auf dem 24.000 Quadratmeter großen denkmalgeschützten Areal der ehemaligen Brauerei erhalten mit dem Biergarten nun die Ergänzung für das, was ursprünglich die Idee für den ganzen Komplex war: Arbeit und Vergnügen sollen hier Hand in Hand gehen.

Noch wird überall auf dem Gelände der früheren Bötzow Brauerei gebaut. © Ferdinand Dyck

Bereits im September 2023 öffnete ein Fitnessstudio der John-Reed-Kette seine Türen. In den hohen Gewölbekellern, in denen einst das Bier gekühlt wurde, können die Besucher auf der großzügig gestalteten Fläche an Geräten trainieren, im Pool oder beim Yogakurs entspannen, sich danach in eine der vielen gemütlichen Sitzecken zurückziehen.

Gefeiert oder gearbeitet werden kann im Deep – einer spektakulären Eventlocation in einem der gelb-roten Klinkerbauten. Damit wird eine Tradition fortgesetzt – schon Ende der 90er erwarb sich das Deep einen Ruf als legendärer Club. Der im zweiten Untergeschoss gelegene Ort mutet mit seinem meterhohen Backsteingewölbe, gestützt durch aufwendig verzierte Säulen aus Stahl, fast wie eine Kathedrale an. Das außergewöhnliche Ambiente wird bereits jetzt gern für Firmenfeiern, Hochzeiten oder auch für Konferenzen genutzt.

Mit untergärigem Bier fing es an

Noch wird an vielen Stellen auf dem Gelände gebaut und gefeilt – auch an einem Hof in der Mitte des Komplexes. Dort sollen später, nachdem er begrünt wurde, etwa Märkte oder Feste stattfinden – die Fertigstellung ist zum Spätherbst geplant.

Die Bötzow Brauerei war seinerzeit die größte Privatbrauerei Norddeutschlands. © Bötzow Berlin GmbH

Der Großgrundbesitzer Julius Bötzow hatte 1864 an der Alten Schönhauser Straße eine kleine Brauerei errichtet. Anders als seine Konkurrenz braute er untergäriges Bier, was in der Herstellung komplizierter war und besondere Kühlvorrichten erforderte. Weil die Kapazitäten auf dem Gelände nicht mehr ausreichten, zog er 1884 an den Windmühlenberg, wie der Bereich um die Prenzlauer Allee damals genannt wurde.

6000 Plätze umfasste der Biergarten damals.

Dort errichtete er einen eigenen Brauereiausschank, der 1885 zu einem riesigen Gartenlokal erweitert wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Komplex zum Teil zerstört und lag viele Jahre brach.

Investor Hans Georg Näder hatte das Gelände im Jahr 2010 erworben, 2018 ist die Hauptstadtniederlassung seines Medizintechnik-Unternehmens Ottobock dann an die Prenzlauer Allee gezogen. Bis es jedoch so weit und das ganze Ensemble fertiggestellt ist, wird noch so manche Maß gehoben werden.