Hitzige Debatte um prekäre Haushaltslage Setzt Pankow bei Kindern und Jugendlichen den Rotstift an?

Die prekäre Haushaltslage im Berliner Bezirk Pankow hat zu einer hitzigen Debatte geführt. Auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in der vergangenen Woche sah sich Bürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) dem Vorwurf ausgesetzt, sie setze vor allem bei Kindern und Jugendlichen den Rotstift an und nehme die Schließung wichtiger Einrichtungen billigend in Kauf.