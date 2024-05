Hohe Ehrung für langjährige Chorleiterin Junge Berlinerinnen singen erfolgreich in aller Welt

Als Mutter zweier Töchter vermisste Sabine Wüsthoff einen großen Mädchenchor in Berlin. Sie stellte sich ein Pendant zum Staats- und Domchor Berlin vor, in dem nur Knabenstimmen erklingen. Ihr damaliger Ehemann sah es ähnlich und gründete 1986 als Kantor der Lindenkirche in Wilmersdorf den Berliner Mädchenchor. Später wurde dieser an die Musikschule City West angegliedert.