Hundeauslaufgebiet bleibt vorerst offen Schließung verschoben - Bezirk will aber hart bleiben

Die geplante Schließung des beliebten Hundeauslaufgebiets Blankenfelde noch in diesem Jahr wird offenbar verschoben. Das teilte die zuständige Pankower Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage mit. Allerdings will das Bezirksamt Pankow trotz des Widerstandes aus Lokalpolitik und Bevölkerung grundsätzlich an der Schließung festhalten.

