„Ich freue mich darüber wie ein kleines Kind“ Wie sich 25 Berliner Nachbarn gemeinsam einen Adventskalender basteln

Die Zehlendorferin freut sich schon sehr: Claudia Baréz, sie ist 57 und Kauffrau, macht seit drei Jahren bei einer besonderen Aktion in ihrer Nachbarschaft mit. Zur Adventszeit verabredet sie sich mit 24 anderen Bewohnerinnen und Bewohnern rund um die Seehofstraße in Berlin-Zehlendorf, um einen gemeinschaftlichen Adventskalender zu gestalten. Jetzt ist es wieder so weit, es wird gebastelt, eingepackt und vorgefreut – ein Interview.