„Ich habe Berlin zur Pizzahauptstadt gemacht“ Tiefkühlware verhalf diesem Bayern zum Immobilienimperium

Treffpunkt in der Lobby des Hotels Telegraphenamt an der Monbijoustraße. Ernst Freiberger führt durch das gut 100 Jahre alte, aufwändig renovierte Gebäude. Im Erdgeschoss gibt es das Restaurant „Root“, das Freiberger, ebenso wie alle Bars und Cafés auf dem Gelände, gemeinsam mit dem Borchardt-Eigentümer Roland Mary betreibt. Im Herbst kommt die Rohrpost-Bar im Keller des früheren Haupttelegrafenamtes dazu. Mit einem enormen Aufwand hat Freiberger die einst größte Rohrpostanlage Europas ausbauen, dokumentieren und in einer Halle lagern lassen, um sie nach der Renovierung des Gebäudes wieder einzubauen.