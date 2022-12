Illegale Gerüstwerbung Riesenposter an Berliner Hausfassade nach Rechtsstreit entfernt

Für Videostreaming-Dienste, Computerspiele und Leberwurst wurde rund elf Monate lang mit wechselnden Riesenpostern am Miets- und Geschäftshaus in der Kantstraße 67 Ecke Kaiser-Friedrich-Straße geworben – auch nachdem das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf die Entfernung verlangt hatte. Die auf ein halbes Jahr befristete Genehmigung war im vergangenen Juni ausgelaufen. Aber erst seit wenigen Tagen ist das Baugerüst an der Fassade frei von Plakaten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden