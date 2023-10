„Illegaler Tierhandel und Verwahrlosung“ Wenn Berlins Bezirke kleine Welpen retten

Rathaussitzungen sind öde? Iwo. Tierisch interessant und lehrreich, was TanjaFranzke, CDU, so nebenbei neulich im Rathaus von Berlin-Spandau erzählt hat. Sie ist Ordnungstadträtin und damit für Tierschutz zuständig. Letztens ließ sie den Zirkus Berolina kontrollieren („die haben vier Pferde“) und meldete auf Nachfrage der Tierschutzpartei erstaunliche Statistiken im BVV-Saal des Berliner 250.000-Leute-Bezirks: So wurden vom Amt zuletzt zwischen 20 und 40 Tiere in Spandau beschlagnahmt – pro Jahr.

Der größte Teil waren Hunde, Welpen, Katzen. Und der Rest? Zum Beispiel „Ratten, Axelotl – eine Lurchart – und mehrere Achatschnecken.“ Da wurde im Rathaussaal erst mal gegoogelt, was damit gemeint ist.

Nahaufnahme: eine Achatschnecke. © Michael Fahrig

Auf Nachfrage des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel erklärte Franzke auch den Grund: „Es handelt sich um Fälle der Verwahrlosung, falschen Haltung oder Beschlagnahmung aufgrund illegalen Welpenhandels oder Kittenhandels.“

