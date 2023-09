Im Berliner Norden Die Ollenhauerstraße bekommt neue Schilder und – bald – den Fahrradstreifen

Die Ollenhauerstraße ist in den vergangenen Monaten nahezu zum geflügelten Wort geworden, wenn es ums Thema Radwege in Berlin geht. Rückblick: Im Juni wurde der eigentlich schon fertiggestellte Radweg in der Ollenhauerstraße kurz vor seiner Eröffnung mit gelben Markierungsstreifen annulliert.

Daraufhin erklärten Verkehrssenatorin Manja Schreiner und Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (beide CDU) zu diesem und anderen Radwegprojekten, man wolle sie einer genauen Überprüfung unterziehen. Das gab viel Kritik und Proteste, unter anderem reichte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht ein.

Mitte Juli hieß es plötzlich: „Der Radweg an der Ollenhauerstraße wird nach intensiven Prüfungen der Senatsverwaltung für Verkehr zeitnah freigegeben.“ Lange passierte dann: nichts. Kürzlich verlautbarte das Bezirksamt nun: Die Senatsverwaltung habe die abschließende verkehrsrechtliche Anordnung für das veränderte Parken in der Ollenhauerstraße dem Reinickendorfer Straßen- und Grünflächenamt übermittelt.

Radweg wird frühestens im Oktober freigegeben

„Darin ist vorgesehen, dass neben dem Fahrradstreifen auf der daran links angrenzenden Fahrspur Teilabschnitte nachts und an Wochenend- sowie Feiertagen als Parkplätze zur Verfügung stehen.“ Das heißt: Der Radweg bleibt doch erhalten, und Parkplätze gibt es zu bestimmten Uhrzeiten obendrauf. So zumindest die Theorie. Diese Idee lag bereits Mitte Juli auf dem Tisch. Das Bezirksamt spricht von einem Pilotprojekt und findet, das sei “ so für alle Verkehrsteilnehmer eine gute Lösung“.

Für die ausstehenden Markierungs- und Beschilderungsarbeiten sei ein Dienstleister beauftragt, der bereits mit den Ausführungen begonnen habe. „Aufgrund der veränderten Parkregelung, die durch eine neue, noch nicht in Berlin verwendete Beschilderung ausgewiesen werden wird, wird mit der Fertigstellung der gesamten Maßnahme nicht vor Ende der 39. Kalenderwoche gerechnet“, informiert das Bezirksamt. Diese beginnt am Montag, den 26. September, und endet am 1. Oktober, vor dem Brückentag zum Tag der Deutschen Einheit.

VCD ist skeptisch angesichts des verwendeten Verkehrsschildes

Ein in der Stadt noch nicht verwendetes Verkehrsschild soll die neue Regelung in der Ollenhauerstraße also den Verkehrsteilnehmenden kommunizieren. Der Landesvorsitzende des VCD Nordost, Heiner von Marschall, ist skeptisch. Auf Twitter kommentiert er: „Ist damit für alle Autofahrenden hinreichend eindeutig geklärt, dass außerhalb der genannten Zeiten NICHT geparkt werden darf? Was ist der Vorteil gegenüber einem sehr klaren zeitlich eingeschränkten Halteverbot von 7 bis 18 Uhr?“

Ist damit für alle Autofahrenden hinreichend eindeutig geklärt, dass außerhalb der genannten Zeiten NICHT geparkt werden darf? Heiner von Marschall, Landesvorsitzender des VCD Nordost

Und der Radweg? Der muss natürlich auch auf die neuen Schilder und Markierungen warten und dürfte frühestens im Oktober freigegeben werden. Die DUH erklärte auf Tagesspiegel-Anfrage: „Wir begrüßen, dass das Bezirksamt den Radweg an der Ollenhauerstraße ankündigt, aber solange der Radweg nicht auf der Straße ist – das heißt geöffnet und freigegeben – wird unsere Klage weiter Bestand haben. Ist der Radweg da, nehmen wir auch unsere Klage vor dem Verwaltungsgericht zurück.“

Sie wollen mehr aus REINICKENDORF lesen? Lisa Erzsa Weil berichtet in ihrem aktuellen Newsletter auch überdiese Themen:

Kommunen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft: Initiative für mehr Kooperation im Nordwesten

Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt: Die Umgestaltung des Schäferseeparks geht in die nächste Runde

Rassismus an Schulen: Register Reinickendorf lädt Pädagog:innen zum Austausch ein

Voneinander, miteinander, füreinander“: Am Tag des offenen Rathauses gibt es zahlreiche Programme, Führungen und interessante Einblicke

Konzert in Waidmannslust: Das Gernsheim-Duo spielt die Musik vergessener jüdischer Komponisten

Gonnnnnnngggg: Im Familienpunkt hilft Klangschalenmeditation beim Entspannen

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.