Im Unverpacktladen wird auf Plastik verzichtet „Der Einkauf macht unwahrscheinlich viel Spaß“

Sie wagten vergangenen Sommer den Schritt in die Selbständigkeit: Sabrina Schüßler-Bähr und Sören Bähr gründeten in der Clayallee 331 den ersten Unverpacktladen im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Am 1. August feierte das Geschäft „UVLA Unverpackt“ Eröffnung. Kennengelernt haben sich die beiden Gründer, jeweils 36, in Schleswig-Holstein, beide sind in der Gegend von Itzehoe aufgewachsen. Beim Tagesspiegel-Besuch im Laden gegenüber der Zehlendorfer Welle gibt Victoria den Ton an, die acht Monate alte Tochter des Paares war müde.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden