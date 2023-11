Immer später, immer teurer Die zwei Jugendclubs sind echte zwei Problembaustellen

Auf der Baustelle des Berliner Jugendclubs „Wildwuchs“ (gibt’s seit 1989) geht es rauf und runter wie in einer Wildwasserbahn, aber so langsam nähern wir uns immerhin der trockenen Ziellinie: Seit sechs Jahren nutzt der Club in Berlin-Spandau einen Container. Geplante Fertigstellung des Neubaus war 2018, „aktuell ist die Übergabe im Februar 2024 geplant“, so Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, in der letzten Rathaussitzung auf eine Anfrage von Lars Leschewitz, Linke. Die Kosten sind von 4 auf über 8 Mio. gestiegen.