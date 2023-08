Tagesspiegel Plus In der Berliner City West : Warum sich eine junge Ladenchefin und Sportlerin in der Krebshilfe engagiert

Die Pferdesportlerin Franziska Peitzmeier war an einer seltenen Krebsform erkrankt und genesen. Nun organisiert sie Charity-Radfahrten, bei denen Spenden gesammelt werden.