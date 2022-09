International Airport Spandau Als in Berlin-Gatow Linienflieger nach Bonn und London abhoben

Herbst 1950, West-Berlin. Draußen in Berlin-Spandau zwischen Dorfkulisse, Havel, Wald und Wiesen liegt Berlins International Airport: der Flugplatz Berlin-Gatow. Hier fand nach dem Krieg sogar kurz ziviler Flugverkehr statt. Gatow war ein, naja, Tor zur Welt.

London, Bonn, Berlin-Gatow. Den Jahrestag hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gerade in der Ausstellung „You can’t miss Gatow“ im Luftwaffenmuseum um Doris Müller-Toovey und Ralf-Gunther Leonhardt entdeckt: Am 25. September 1950 nahm die BEA, steht da, also die British European Airways, den regulären Fluglinienbetrieb auf und flog zwischen dem West-Berliner Flugplatz Gatow und dem Flugplatz Köln/Bonn.

Der allererste Zivilflug war es aber nicht. Schon im Winter 1949 flogen zivile Maschinen von Berlin-Gatow gen Westen, nämlich nach Düsseldorf. Dort hätten die Berliner einen guten Anschluss weiter nach Bonn und ins Industriegebiet an der Ruhr, schrieb der Tagesspiegel am 12. November 1949. Von Düsseldorf flogen die BEA-Maschinen weiter nach London.

Die Flugzeit von Berlin nach Düsseldorf? Mehr als zwei Stunden. „Die Flugzeuge verlassen Gatow um 6.50 Uhr und sind um 9.05 Uhr in Düsseldorf. Von dort fliegen sie täglich außer Mittwoch und Sonnabend um 16.20 Uhr nach Berlin zurück, wo sie um 18.25 Uhr eintreffen“, schrieb der Tagesspiegel damals. Eingesetzt wurden zweimotorige DC3.

1949, die Meldung im Tagesspiegel. © Tsp Archiv

Der zivile Flugverkehr in Gatow dauerte aber nicht lange an: Im Juli 1951 übergaben die amerikanischen Militärbehörden einen Teil des Berliner Zentralflughafen deutscher Verwaltung, und am 8. Juli 1951 zog die BEA von Gatow nach Tempelhof um, wo auch die Flugzeuge der französischen Air France und die US-Flugzeuge starteten und landeten. Der Flugplatz Berlin-Tegel (im französischen Sektor) wurde wiederum ab 1960 von Air France angeflogen.

Hier der Anflug 1990 über die DDR und Glienicker See zum Flugplatz Gatow. Unten die Lampen in den Gärten der Privathäuser. © Joachim Weiß / aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau

Der Anflug 1990 aus Norden über die Rieselfelder und Wälder auf Gatow. Links der Tower. © Rainer W. During für den Tagesspiegel-Newsletter Spandau

Nur als in Tempelhof 1954 mal zwei Wochen gearbeitet werden musste, wurde der Flugverkehr noch mal in den ländlichen Spandauer Süden verlegt: „Die 350 Flüge wurden in Gatow ohne nennenswerte Probleme abgewickelt“, heißt es in der Ausstellung. Heute unvorstellbar.

Später starteten hier die Maschinen der britischen Armee-Angehörigen, die dort nach Großbritannien abhoben. Der Berliner Otto-Normal-Urlauber nutzte hingegen den Flughafen Tegel.

Das Museum auf dem Flugplatz Gatow (der seit fast 20 Jahren zu Berlin-Kladow gehört) ist täglich außer montags von 10-18 Uhr zu besichtigen; Eintritt frei.

Ferienbomber nach Gatow? Manchmal taucht der Name allerdings noch mal auf, wie hier am Internationalen Flughafen Djerba - in diesem Fall war's allerdings ein Versehen. Tagesspiegel-Leserin Doris Feist drückte schnell auf den Knopf. © Doris Feist

Zu sehen ist dort aktuell auch die neue Ausstellung zu den Verbrechen der Luftwaffe zur Nazi-Zeit. Diese entstand zusammen mit dem Touro College um Stephan Lehnstaedt und den Studierenden Ryan Edgar, Inka Engel, Thomas Hirschlein, Peter-Erwin Jansen und Olga-Mai Wörister. Bis 31. Januar, Hangar 3. – www.mhm-gatow.de/de/ausstellungen/interventionen

