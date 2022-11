Tagesspiegel Plus „Jeder will diese WM nur irgendwie überstehen“ : Berliner Fußballkneipe zeigt Turnier in Katar – mit kritischem Begleitprogramm

Wirtschaftlich sei ein Boykott nicht möglich gewesen, erklärt Lothar Hartl, Betreiber der „Tante Käthe“, im Interview. Man wolle aber klare Meinungen zur WM äußern.