Junger Filmemacher aus Berlin-Lichtenberg Nächste Station: Internationales Filmfestival in Vietnam

„Geschichten sichtbar machen, die vorher unsichtbar waren“. Das will der junge Filmschaffende Huy Nguyen. Dazu gehören vor allem die Biografien seiner Eltern, die als Vertragsarbeiter aus Vietnam in die damalige DDR gelangt sind. Ein Kurzfilm des jungen Mannes, der in Lichtenberg aufgewachsen ist, wird bald auf einem großen Filmfestival in Vietnam gezeigt.