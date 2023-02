Kai Wegner von der CDU und sein Ortsteil Kladow, das neue Berliner Regierungsdorf?

Hach, ist die schön: die Dorfkirche Kladow! Der neue Regierende Bürgermeister dürfte also aus diesem Berliner Ortsteil kommen, wenn alles klappt. So, so - und wie ist es da so da draußen? Klarer Fall für den Spandau-Newsletter, der am 1. Tag nach der Wahl das prompt zum Thema gemacht hat. Zumal Kai Wegner, 50, nicht nur Kladower, sondern echter Spandauer ist.

Aufgewachsen in der Carl-Schurz-Grundschule, dann Hans-Carossa-Oberschule an der Streitstraße in Hakenfelde, später Versicherungsmakler, Baubranche, seit 1989 CDU. Der letzte Regierende der CDU hieß Eberhard Diepgen, 2001 war das, ewig her.

Zwischendurch war Wegner DLRG-Chef an der Scharfen Lanke und Hertha-Fan ist er seit 40 Jahren. „Mein erstes Spiel habe ich 1981 besucht, ich war neun Jahre alt“, hat er mir mal erzählt. „Hertha verlor 2:4 gegen Braunschweig…“ Berlins SPD-Boss Raed Saleh und die Bezirksbürgermeisterin von Spandau wohnen mit dem Fahrrad 5 Minuten entfernt, aber das nur am Rande. Man kennt und grüßt sich.

Ein Bürgermeister, der mal nicht in der City wohnt

Friedrichshain, Flughafen Tempelhof, City West. Dort wohnten die letzten Regierenden von Berlin, jetzt also vermutlich Kladow, wo nicht alle paar Meter eine U-Bahn hält und die Straßen keine breiten Radwege haben – manchmal allerdings auch keinen Teer, keinen Bürgersteig, keine Gullys.

Blick vom Grunewaldturm... da ganz hinten, hinter den Bäumen und der Havel ist Kladow. © André Görke

Das sind keine wichtigeren Probleme, aber eben andere Perspektiven, die auch zu Berlin gehören und im hibbeligen Innenstadt-Geschrei oft untergehen. Am Stadtrand wohnen ja nicht nur Bauern, die morgens den Traktor anwerfen und das Vieh auf die Wiesen treiben.

Bekannte Nasen in Kladow? Ja, gibt’s, Musikerinnen, Künstler, Politikerinnen, Wirtschaftsleute – trifft man in Kladow bei Lidl, am Badesee, am Sportplatz, mit Hund, ohne Hund. Vor allem leben da stinknormale Leute, 16.000, und Wegner wohnt da schon lange mit seiner Familie um Lebensgefährtin Katleen Kantar mittendrin. Über Kladow spricht er nicht groß, es geht ja um Berlin.

Wahlsieger Kai Wegner mit Lebensgefährtin Katleen Kantar. © IMAGO/Mike Schmidt

In seinem Wahlkreis Spandau 5 (Kladow, Gatow, Scharfe Lanke) holte Wegner 46,5 Prozent. Die anderen Spitzenkandidaten haben in ihren eigenen Wahlkreisen verloren.

Dort draußen wird sich nichts ändern, nur weil womöglich ein Regierender da wohnt. Okay, naja: Das Wachhäuschen der Polizei vor seinem Haus aufzustellen, dürfte dank der mächtigen Wurzeln neben dem Mini-Bürgersteig ein kniffliger Architektenjob werden. Und die Nachbarn können dem Wachschützer im nächtlichen Schummerlicht ruhig starken Kaffee vorbeibringen, weil: Sonst ist da niemand. Nachts donnern dort höchstens mal Wildschweine über die kleine Straße – künftig könnten die schweren Sicherheitslimousinen dazukommen, wenn’s klappt mit der Regierungsbildung. P.S. Es gilt Tempo 30

Zur Startseite