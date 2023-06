Tagesspiegel Plus Kampf gegen Berliner Raser : Polizei will in Spandau zwei feste Blitzer bauen

Bislang wird in Spandau nur mobil geblitzt und gelasert. Der einzige feste Blitzer steht auf der Bezirksgrenze zu Charlottenburg. Jetzt plant die Polizei neue Anlagen im Spandauer Zentrum.