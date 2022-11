Kampf um beliebtes Hunde-Areal Schließt Pankow sein Auslaufgebiet wegen eines Schul-Neubaus?

Die geplante Verlagerung des größten Pankower Hundeauslaufgebietes erhitzt weiter die Gemüter. Wie berichtet, soll das beliebte Auslaufgelände in Blankenfelde geschlossen und stattdessen ein neues Areal am „Großen Stein“ in Französisch Buchholz eröffnet werden. Im Pankow-Newsletter hatte der Hundehalter Hans-Jürgen Krauss-Erge die Entscheidung des Bezirksamts kritisiert. Dass die Natur im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde unter den Hunden leide, könne er nicht erkennen.

