Kein Durchgang möglich Warum der Uferweg an der Arena in Treptow noch immer gesperrt ist

Dass man zu Fuß nicht durchgehend am Spreeufer entlang gehen kann, weil zahlreiche Abschnitte gesperrt sind, ärgert viele Menschen. Doch während in Oberschöneweide zwischen HTW und Kaisersteg ein Industriegrundstück das Fortkommen verhindert, ist der Uferweg an der Arena Treptow eigentlich freigegeben. Und ist doch seit längerem nicht passierbar.

„Vor fünf oder sechs Jahren hat ein Investor angefangen, am Allianzhochhaus zu bauen. Dafür wurde der Uferwanderweg gesperrt und ist seitdem zu. Vor drei bis vier Jahren wurde dann auf der Südseite ein weiteres Teilstück geschlossen. Auf der Baustelle passiert irgendwas zwischen ’nicht viel‘ und ‚gar nichts‘. Ich frage mich, wie das noch weitergehen soll?“

In der Tat sei der Uferweg an der beschriebenen Stelle derzeit nicht passierbar, antwortet das Bezirksamt auf Tagesspiegel-Nachfrage. Die Flächen an der Fanny-Zobel-Straße, für die es zwei Bebauungspläne gibt, befinden sich nicht im Besitz des Landes Berlin; es gebe jedoch ein grundbuchlich gesichertes Gehrecht für die Allgemeinheit, heißt es. Der Teilbereich zwischen den „Twin-Towers“ und der öffentlichen Parkanlage sei außerdem aus sicherheitsgründen derzeit gesperrt, hier entsteht ein Neubau, der unter dem Namen „Hotel und Wohnen an der Spree“ läuft.

„Die Vorhabenträgerin hat sich jedoch vertraglich dazu verpflichtet, die Baumaßnahmen bis spätestens Ende 2027 abzuschließen“, so das Bezirksamt. 2028 soll dann auch der Ersatzneubau der Elsenbrücke fertig sein, dessentwegen ein weiterer Abschnitt am Ufer nicht zugänglich ist. Spätestens dann sollte ein Spaziergang am Ufer wieder ohne Bauzäune möglich sein.

