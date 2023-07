Tagesspiegel Plus Kein Ende der Affäre um die Villa von Karl Wolffsohn : Am Berliner Stölpchensee sollen nun eine Bank und Stele an den Filmpionier erinnern

Die Familie Wolffsohn musste ihr Haus am Stölpchensee 1965 aufgegeben, weil der Bezirk angeblich eine Grünanlage bauen wollte. Bis heute gibt es sie nicht.