„Kein Grund, tätig zu werden“ Warum die Senatsverwaltung nichts gegen Leerstand unternimmt

Seit über acht Jahren stehen in einem Haus in Berlin-Lichtenberg fünf Wohnungen leer, in der Alfred-Kowalke-Straße 42 am U-Bahnhof Friedrichsfelde. Der Bezirk hatte 2015 den Leerstand genehmigt, damit die Wohnungen instand gesetzt werden können. Nach Instandsetzung müssen die Wohnungen wieder dem Wohnzweck zugeführt werden, dies ist jedoch noch nicht geschehen, da die Elektrik des Hauses noch verbessert werden müsse.

