Kein Konzept, kein Träger, keine Finanzierung Wie dem Kriegsgefangenenlager in Berlin-Lichterfelde gedacht werden soll, ist unklar

Darf das Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers in Lichterfelde-Süd bebaut werden und braucht Berlin dort einen weiteren NS-Gedenkort? Viele blaue Zettel mit Aufschriften wie „Ja“, „Si“, „Oui“, „Always“, „We cannot forget what happened“ und „Ja, Wohnraum schaffen“ hängen am Ausgang der Ausstellung „Vergessen und vorbei?“ im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Schöneweide. Hier und da ist auch ein „Nein“ und „Wir haben genug Gedenken, macht was Schönes draus“ zu lesen.