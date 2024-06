„Ich werde einen Teufel tun und von mir aus Kontakte initiieren“, sagte Bürgermeister Frank Bewig, CDU, gestern Abend im Rathaus von Berlin-Spandau. Zuvor hatte ihn ein ehemaliger Politiker als Bürger im BVV-Saal des Rathauses gefragt, ob der Berliner Bezirk (260.000 Einwohner) wieder freundlichen Kontakt mit russischen Staatsbehörden aufbauen wolle.

Der Berliner Bezirk Spandau ist 1995 mit der russischen Stadt Wolgograd (1 Mio Einwohner) eine „Städtefreundschaft“ eingegangen, um die es aber aus bekannten Gründen still geworden ist, seitdem Russland Bomben auf seine Nachbarinnen und Nachbarn wirft.

Das Rathaus Spandau habe „keine Bestrebungen“, die Städtefreundschaft mit Wolgograd mit Leben zu füllen, so Bewig am Mittwochabend. Wolgograd sei so groß, dass das dortige Rathaus „regimetreu“ sein dürfte. „Das Bezirksamt Spandau wird diesen Kontakt ruhen lassen, bis hoffentlich bessere Zeiten kommen.“

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Gefragt hatte als „Bürger“ ein Mann namens Christian Haß, der allerdings zehn Jahre Fraktionschef der SPD in Spandau war, im Frühjahr dann aber dem russland-freundlichen „Bündnis Sahra Wagenknecht“ beigetreten ist („Die Aggression der Nato wird von der SPD unterstützt!“). Zuvor hatte er in die Parteikasse der SPD gegriffen und war erwischt worden.

Am Mittwochabend konnten ausschließlich Bürgerinnen und Bürger über 60 und unter 21 Jahren ihre Anfragen und Anträge im Rathaus stellen, es war nämlich „Generationen-BVV“.

Die Vergleiche des ehemaligen SPD-Politikers mit Spandaus angegriffener Partnerstadt Aschdod in Israel oder mit Spandaus Ex-Bürgermeister Werner Salomon (pflegte zu Mauerzeiten 1988 Kontakt zum Rathaus Nauen in der DDR) waren schief. Indirekte Kontakte nach Wolgograd gibt es aber weiterhin über den „Partnerschaftsverein Spandau“. Allerdings ist das ein Ehrenamt und kein staatlicher Repräsentant aus der deutschen Hauptstadt.