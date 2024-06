Keine Nachverdichtung wegen Gestank Bezirk stoppt nächstes Hausbau-Projekt am „Wilhelmsruher Tor“

Neues aus der Gerücheküche in Wilhelmsruh: Der Bezirk hat dem geplanten Bau von Einfamilienhäusern in der Stinkzone an der Bezirksgrenze zu Reinickendorf einen Riegel vorgeschoben. Das erklärte der zuständige Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) auf Tagesspiegel-Anfrage.