Tagesspiegel Plus Exklusiv „Keine Rücksicht auf zerstörerische Wirkung“ : Senat hält an neuer Tram-Trasse in Blankenburg fest

Die geplante Tramlinie für das Neubaugebiet „Blankenburger Süden“ bedroht Kleingärten und Wohnhäuser. Eine Alternativroute wird immer unwahrscheinlicher.