Kladows vergessene Ruine Wann geht’s endlich los am Ella-Kay-Heim?

Was macht eigentlich das Ella-Kay-Heim in Berlin-Kladow? Das gehörte früher dem Berliner Bezirk Neukölln und döst seit 2010 in bester Kladower Lage vor sich hin, ehe die Stadträte letztes Jahr endlich einen Plan entwarfen. Das Grundstück verrottet seit vielen Jahren gegenüber der Tankstelle am Kladower Damm und soll ab 2024 wieder reaktiviert werden - u.a. soll ein Jugendclub enstehen, eine Kita sowie etwa 20 Wohnungen für Landesbeschäftigte entstehen. Das ist wichtig auf dem Arbeitsmarkt, um Personal in die Stadt zu locken.