Klagen gegen Hochhauspläne für Berlin-Schöneberg Gericht lehnt Antrag gegen die Baugenehmigung ab

Die Bürgerinitiative Barbarossa-Dreieck hat in ihrem Kampf gegen das Hochhaus auf einem keilförmigen Grundstück zwischen Martin-Luther-Straße, Barbarossastraße und Speyerer Straße in Schöneberg in einer gerichtlichen Auseinandersetzung eine Niederlage erlitten. Jetzt liegt der Beschluss der 19. Kammer des Verwaltungsgerichts vor: Der Eilantrag gegen die Baugenehmigung, mit dem ein Baustopp durchgesetzt werden sollte, wurde abgelehnt.