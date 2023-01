Klimabeirat Friedrichshain-Kreuzberg präsentiert Forderungen „Bei jeder Baumfällung über Alternativen nachdenken“

Ein bezirksweites Baumfällmoratorium und mehr Flächen entsiegeln als versiegeln – das fordern Initiativen im Kampf gegen den Klimawandel. Die Aktiven, offiziell etwa 27 Initiativen, sind Teil des bezirklichen Klimabeirates. Auch das Bezirksamt, darunter unter anderem das Naturschutzamt, das Straßen- und Grünflächenamt, und Bezirkspolitiker:innen aus sechs Fraktionen sind Teil des Gremiums.

Der Beirat steht noch am Anfang: Konstituiert hat er sich zwar schon im April 2022, doch erst seit Ende 2022 treffen sich die zivilgesellschaftlichen Vertreter:innen – zum Beispiel von der Initiative Grüne Höfe, dem Naturschutzbund Friedrichshain-Kreuzberg (Nabu) oder dem Verein Xberg-klimaneutral.

Fünf Forderungen sind das erste Ergebnis, eine Abstimmung durch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) steht allerdings noch aus. Neben einem Baumfäll- und einem Versiegelungsmoratorium werden nachhaltige und ökologische Pflegestandards nach dem „Handbuch Gute Pflege“ der Umweltverwaltung, der Schutz von Fassadengrün und die Nachpflanzung ausschließlich mit „gebietsheimischen Arten“ gefordert.

„Es sind die Sofortmaßnahmen, die aus unserer Sicht als betroffene Bürger dringend notwendig sind“, erklärt Maike Specht von GreenKiez. Das Grünflächenamt hat der Anwohnerinitiative 2021 die Pflege der Bänschstraßenpromenade nördlich der Frankfurter Allee übertragen.

Nachbar:innen pflegen das „Urbanität & Vielfalt“-Beet auf der Bänschstraßenpromenade in Friedrichshain. © Initiative GreenKiez

Und welche Aufgaben hat der Klimabeirat? Da hilft ein Blick in die seine Geschäftsordnung: „Der Klimabeirat ist ein unabhängiges Beratungsgremium und Impulsgeber für mögliche Klimaschutzmaßnahmen und -projekte und spricht Empfehlungen an das Bezirksamt, die BVV, den für Klimaschutz zuständigen Ausschuss der BVV und die Verwaltung aus“, teilt das Bezirksamt mit. Die verwaltungsexternen Gruppen haben zudem Praxiserfahrung und Fachexpertise in Klima- und Umweltschutz.

Die Mitglieder betonen dabei den handlungsorientierten Ansatz. „Wir wollen umsetzungsorientierte Lösungen erarbeiten und eine Schnittstelle sein. Wir sind kein geschlossenes Gremium und wollen den Draht zur Zivilgesellschaft ausbauen“, sagt Fiete Rohde von Kiezconnect, ein Verein, der Versammlungen auf öffentlichen Plätzen initiiert.

Gremien für das Klima in anderen Bezirken Klimaräte gibt es auch in Pankow und in Marzahn-Hellersdorf. In Lichtenberg wurden im Dezember Mitglieder für einen Klimabeirat gesucht.

Vor allem beim Thema Baumfällungen sehe das Gremium einen „dringenden Handlungsbedarf“, sagt Maike Specht. „2022 wurden in Friedrichshain-Kreuzberg fast 1000 Bäume gefällt.“ Das ist etwa doppelt so viel wie der vom Bezirksamt genannte jährliche Durchschnitt (bis zu 525 Bäu­men bei einem Baumbestand von 42.000).

996 Bäume wurden 2022 laut Fällliste in Friedrichshain-Kreuzberg gefällt.

Zu entnehmen sind die Zahlen der Fällliste 2022 (508 Baumfällungen in Friedrichshain, 488 in Kreuzberg). Begründet werden die Fällungen größtenteils damit, dass die Bäume krank und geschädigt sind („absterbend“), aber auch Erklärungen wie „Bauvorhaben“ oder „Schäden in Fahr- und Gehwegbereichen“ finden sich in den Listen.

Die ausgleichende Pflanzliste 2022 liegt noch nicht vor, 2021 wurden im Bezirk 99 Bäume gepflanzt. Bei 568 Fällungen im gleichen Jahr bei Weitem nicht ausreichend, so der Klimabeirat. „Bei jeder Baumfällung sollte über Alternativen nachgedacht werden“, findet Specht.

Strittiger Punkt: Verkehrssicherungspflicht

Doch die Verwaltung steht im Spannungsfeld zwischen Pflege, Neupflanzungen und Verkehrssicherungspflicht. Die Leiterin vom Fachbereich Grünflächen erklärte im Umweltausschuss: „Ein Moratorium ist so für Straßenbäume nicht denkbar, ohne eine komplette Straße zu sperren.“ In Grünanlagen hingegen wäre es machbar, wenn etwa „ein Schutzradius um den Baum eingerichtet“ würde. Der Knackpunkt: Das Bezirksamt ist haftbar, wenn es zu Schäden durch umstürzende Bäume kommt. Dies habe in der Vergangenheit zu mehreren Gerichtsverhandlungen geführt.

Letztlich bat der Ausschuss die Beiratsmitglieder, die Forderungen zu überarbeiten. Der Beirat hofft dagegen darauf, dass alles in die BVV eingebracht wird. Schließlich müsse „die Verwaltungspraxis zur Ausübung der Verkehrssicherheit reformiert werden“.

