„Kollektiv Bioase“ in Berlin-Neukölln „Hinter jedem Reiskorn steht die Arbeit von Mensch und Natur“

Möglicherweise sind Sie schon einmal am Schaufenster der Bioase, einem Biomarkt in der Karl-Marx-Straße 162, vorbeigelaufen. Im Oktober wurde der zuvor mehr als zehn Jahre von Inhaber:innen geführte Laden von einem Kollektiv übernommen. Das spiegelt sich im neuen Namen des Geschäfts – „Kollektiv Bioase“– wider, in dem aktuell zehn Menschen zusammen wirken.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden