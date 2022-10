Kreuzberger Wein Markenname noch geheim

Zum Kreuzberger Wein gibt es nach der diesjährigen Weinlese auf dem Gärtnereigelände „Hofgrün“ am Nordhang des Viktoriaparks wieder Neuigkeiten. Erstens: Der Weiß- und der Rotwein sind immer noch namenlos – zumindest offiziell. Außerdem hat der Herstellungsort gewechselt. Der Wein wird nicht mehr in Brandenburg hergestellt, sondern in Neukölln.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden