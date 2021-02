Berlins schöner Badesee trocknet aus: Der Glienicker See ist seit 1970 um 2,20 Meter gesunken. Der DLRG-Bootssteg am Ufer von Berlin-Kladow steht einsam im Trockenen, der Strand wird immer größer. Jetzt gibt es einen Krisengipfel von der CDU. Darüber hat der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet.

Was ist passiert? Im Herbst war Dynamik in das Thema gekommen. Daniel Buchholz, SPD, hatte nach dem großen Bericht im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel den Senat eingeschaltet. Doch die Senatsverwaltung um Regine Günther, Grüne, sagte: Kann man leider nix machen.

Das findet die Nachbarschaft zu billig. „Die Antwort der Senatsverwaltung ist eine Ohrfeige für den Fragesteller“, sagte Anjuschka Wagner, Chefin der Bürgerinitiative „Pro-Groß-Glienicker–See“ (Vereinslink).

„Die Abnahme der Grundwasserneubildung und somit der Rückgang der Wasserstände sei maßgeblich auf den Klimawandel zurückzuführen – mit dieser Aussage machen es sich die Verantwortlichen nun wirklich sehr einfach.“

Herbst 2020. Hinten die DLRG-Station von 1986, vorn der Steg - weit weg vom Wasser.

Hier ihre konkreten 3 Forderungen für den Glienicker See, der zwischen Brandenburg und Berlin liegt:

1.) „Im Falle des Groß Glienicker See s müsste jegliche Grundwasserförderung (Trinkwasserförderung, Gartenwasserbrunnen und gewerbliche Brunnen im weiträumigen Umfeld) zumindest solange ausgesetzt werden, bis sich der Wasserstand wieder erholt und stabilisiert hat.

2.) Des Weiteren müsste dem See zukünftig über Regenwasserauffangbecken gereinigtes Straßenwasser wieder direkt zugeführt werden.

3.) Und es wäre zu prüfen, ob die durch Baumaßnahmen zugeschütteten Zuläufe wieder aktiviert werden könnten. Dann wäre der See auch zu retten!"

Januar 2021. Hier der einstige Graben, durch den Wasser vom Sacrower See zum Glienicker See floss.

Am Mittwoch lädt die CDU Brandenburg zum digitalen Krisengipfel. Der Glienicker See ist in der Mitte geteilt, das Westufer gehört zu Brandenburg, Potsdam, Groß Glienicke. Deshalb lädt Saskia Ludwig ein. Motto: „Sinkende Grundwasserseen in Brandenburg, Lösungsansätze für Groß Glienicke.“ Mit dabei: Dietmar Brose (Dezernatsleiter Hydrogeologie, Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg) und Rigo Vallet (Abteilungsleiter im Landesamt für Umwelt) sowie Rainer Dallwig (CDU Potsdam). Wann und wo? Mittwoch, 10. Februar, 19 Uhr. Anmeldung bis Mittwoch, 10 Uhr, mit der E-Mailadresse unter buero@saskia-ludwig.de. Im Anschluss werden die Zugangsdaten gemailt.

Hier ein bisschen Lesestoff für die Debatte. Der Regen sei seit 1950 okay, heißt es in der Expertise von Umweltstaatssekretär Stefan Tidow, Grüne. Das sei nicht das Problem.

Der einstige Zufluss vom Sacrower See in den Glienicker See (hinten im Bild). Der Graben ist zugeschüttet und schon lange trocken.

Aber die Zuflüsse im Norden (Seewiesengraben) und Süden (in den Sacrower See) sind seit den 90ern ausgetrocknet, außerdem ist die Kanalisation mittlerweile ausgebaut. Da kommt kein Tröpfchen mehr. Von Ausbaggern der Rinne spricht der Senat aber auch nicht. Die Gräben müssten auch tiefer als früher sein - und liegen außerdem in Brandenburg. Es bräuchte also ein länderübergreifendes Rettungskonzept.

Herbst 2020. Hier der alte Zufluss aus dem Seeburger Fenn - auch längst trocken. Hier war früher DDR-Grenzgebiet.

Und weiter: Der See verdunstet jedes Jahr enorm viel Wasser. Und da die Grundwasserneubildung „um ca. 25 %“ gesunken ist seit 1950, sinkt auch der Pegel dieses grundwassergespeisten Sees. Das Abzapfen von Wasser dagegen ist kein so massives Problem, wie von Nachbarn anonym dargestellt. Schlusssatz im Senatsschreiben: „Aus Sicht des Bezirks und des Landes bestehen keine realistischen Möglichkeiten, mit vertretbarem Aufwand den Wasserstand des Sees künstlich zu heben.“

Hier die Vergleichswerte, auf die sich der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau bezogen hat und die Anlass für die Senatsanfrage waren:

32,1 Meter im April 1970 (Höchstwert)

31,7 Meter im Oktober 1970

31,5 Meter im Oktober 1980

31,2 Meter im Oktober 1990

30,9 Meter im Oktober 2000

30,6 Meter im Oktober 2010

29,8 Meter im Oktober 2020 („Tagesmittelwerte“, immer über dem Meeresspiegel)

Quelle: Wasserportal des Landes Berlins

Aber woran liegt das? Die Anrainer des Glienicker Sees sind irritiert. Irgendwer streute im Sommer anonym Gerüchte, Anwohner pumpten den Badesee leer, damit die Wiese im Garten immer schön grün ist („getarnte Rohre“ – „erstaunlich gepflegter Rasen“ – „gehobene Anwesen“ etc.). Sie vergrößerten so außerdem ihre Grundstücke. Kann das sein? Nee, sagt der zuständige Stadtrat. Nee, sagt das Fachamt. Nee, sagen Gartenbesitzer. Die Geschichte hatte mein Kollege Robert Klages hier letztens aufgegriffen, und im Spätsommer gab es eine Fortsetzung im Spandau-Newsletter.

Herbst 2020, Glienicker See, Nordufer. Hier war früher DDR-Todeszone.

Der Bürgerverein am Glienicker See wehrte sich. „Als Vorsitzende der Bürgerinitiative-Pro-Groß-Glienicker-See e.V., in der die Mehrzahl der Seeanlieger auf der Berliner Seite Mitglied ist, wurde auch ich bereits vor einigen Monaten mit dem von Ihnen benannten Gerücht ‚Wasserdiebstahl durch Seeanlieger‘ konfrontiert“, schrieb Anjuschka Wagner („Nix mit Watergate“) in ihrem Brief an den Spandau-Newsletter.

2003, Glienicker See, Berlin-Kladow, Badestelle Moorloch. Gesperrt wegen Krankheitserregern - damals lag die Uferlinie noch am...

Hier einige Auszüge von damals: „Nach einer aktuellen Zählung im Oktober 2020 gibt es seitens der Anlieger max. 53 Seestege. Erst vor Kurzem haben wir im Rahmen eines Seemonitorings das ganze Ufer auf der Berliner Seite abgerudert und dabei an keinem der Stege eine „Wasserentnahmestelle“ entdeckt. Es kann gegebenenfalls also nur im Einzelfall zu Wasserentnahmen kommen, für die nicht alle Seeanlieger pauschal verantwortlich gemacht werden dürfen.

Der Wasserstand ist mittlerweile ohne Zutun von uns Anliegern so besorgniserregend gesunken, dass es allerhöchste Zeit wird, auch behördlicherseits den wirklichen Ursachen für die rapide voranschreitende Verlandung des Sees nachzugehen.

Es ist offensichtlich, dass der Wasserverlust am Groß Glienicker See gravierender ist als an vergleichbaren Seen. Die damit verbundene Bedrohung und die mit ihr einhergehenden negativen Veränderungen sind am Groß Glienicker See allerorts zu beobachten.

Deshalb engagieren sich einzelne Anliegerinnen und Anlieger sowie unsere Bürgerinitiative seit vielen Jahren, um das Bezirksamt für unsere Aufklärungsbemühungen zu interessieren. So haben wir beispielsweise im letzten Jahr eine Petition erarbeitet, die die Seeveränderungen dokumentiert und auch zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Situation vorstellt.

Die Anliegerinnen und Anlieger für den Notstand des Sees verantwortlich zu machen, erscheint angesichts solcher Bemühungen unsererseits geradezu grotesk, ganz abgesehen davon, dass solche Anschuldigungen wirklich jeglicher Grundlage entbehren, ganz im Gegenteil als üble Nachrede der PDF-Verfasserinnen und Verfasser eingestuft werden müssen.“

Herbst 2020, Glienicker See, Berlin-Kladow. Badestelle Moorloch. Unten rechts ist die alte Wasserlinie zu erkennen. Der Strand war...

Aber warum sinkt der Pegel? An der Landesgrenze zu Potsdam verlief einst ein Zufluss zum Sacrower See (und von dort weiter in die Havel). Doch der Zufluss ist seit 1986 gesperrt, ausgetrocknet und heute längst ein Graben – hier ein Foto. Auch der oft vergessene Tümpel zwischen dem Glienicker und Sacrower Seen sieht wie ein Krater aus. Weitere Gründe: Vom Flughafen und von den Straßen fließt kaum noch Wasser in den See. Die Nachbarn sind mittlerweile alle an die Kanalisation angeschlossen. Grundwasser wird abgepumpt, und im Sommer verdunstet viel zu viel durch die enorme Hitze – der Klimawandel. Folge: Die Stege schweben weit über dem Wasser. Stadtrat Andreas Otti, AfD, verwies 2019 auf die Senatsverwaltung von Regine Günther, Grüne.

„Seitdem ist leider auch von dieser Seite keinerlei Klärung erfolgt“, klagte Anjuschka Wagner vom Kladower Bürgerverein. Ihr Hilferuf: „Es muss jetzt schnellstmöglich eine konstruktive Lösung erarbeitet werden, denn eins ist unumstritten: Der See hat ein Problem, und zwar ein sehr großes.“ Daraufhin kam das Thema auf die Agenda des Senats.

Klo, Lagerfeuer, Party. Schon im Februar hatte der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau über die Bürgerinitiative berichtet. Ihre Beobachtung: Wenn sich die Seelinie zurückzieht, zerstören Besucher das neue Ufer, trampeln Schilf nieder, verbrennen Reisig als Lagerfeuer-Material und nutzen die Uferböschung als Klo (weil die WC-Container an der Straße echt ekelhaft sind). Die Gänse auf den zwei kleinen, gesperrten Inseln seien bereits vertrieben worden, weil dort Leute mit dem Tretboot hinfahren und dort campieren, sich sonnen oder abends Party machen.

Tagesspiegel-Fototipp: Update meiner Fotostrecke zum Glienicker See.

