Künstler am Berliner Hahneberg „Früher war das hier die Waffenkammer“

Kennen Sie den „Arbeitskreis Spandauer Künstler“, kurz: ASK? Hinter dem Kulturnetzwerk, das seinen Sitz im alten West-Berliner Grenzhäuschen in Berlin-Staaken an der Heerstraße hat, steckt eine kreative Truppe um Stefan Schmiedel. Mit ihm sprach der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel über die Künstler, das Zollhaus, einen schönen Herbsttipp und eine herrliche Idee für den Hahneberg. Der Verein im Netz ask-galerie-berlin.de/events.