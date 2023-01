Lauben-Affäre in Berlin-Pankow Tausende Kleingärten von Kündigung bedroht

Die Kündigung für tausende Parzellen hat der Pankower Kleingartenverband riskiert. Eine Summe in sechsstelliger Höhe an den Verpächter - das Pankower Bezirksamt - ist offenbar vorsätzlich nicht geleistet worden. Das Amt stellte in einem Schreiben Mitte Dezember fest, dass der Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V seinen Zahlungsverpflichtungen mehrere Jahr nicht nachgekommen sei.

