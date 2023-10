Tagesspiegel Plus Leerstehendes Haus in Kreuzberg : Die letzten Mieter der Hasenheide wollen zurück in ihre Wohnungen

Seit mehr als zwei Jahren stehen 30 Wohnungen in einem Kreuzberger Haus komplett leer. Statt auf Sanierung setzt die Eigentümerin auf Verzögerungen und Fristverlängerungen.