In Berlin-Spandau sind viele Radwege in Planung, von Hakenfelde bis Kladow, von Gatow bis Staaken. Doch ein Fall ist besonders interessant: Es geht um den Hohenzollernring zwischen Galenstraße (nahe Bahnhof) und Falkenseer Chaussee (Stadion) im Zentrum des Bezirks.

Das ist, sagt Spandaus Stadtrat Frank Bewig, CDU, „eine bei Radfahrenden und Fußgehenden beliebte Verbindung“. Schließlich führt der Hohenzollernring auch zu diversen großen Schulen – und am anderen Ende des Hohenzollernrings wird aktuell ein großer Aldi neu gebaut. In der Straße gilt Tempo 30.

Der alte Radweg ist aber rumpelig und klein. Der Fußweg besteht aus Schotter. Und dunkel ist es in den Wintermonaten auch noch.

Deshalb werde jetzt eine vier Meter breite Asphaltpiste gebaut, die sich Radfahrer und Fußgänger teilen können. Dazu kommen 33 neue Lampen für den Schulweg. Kosten: 460.000 Euro für die 600 Meter lange Strecke. Zur Adventszeit soll der Weg fertig sein, so Bewig. Hier gibt es mehr Infos. Baubeginn ist am 19. Juli 2021.

Gemeinsame Wege aber findet das Fahrradnetzwerk Spandau hingegen schlecht. „Das lehnen wir grundsätzlich ab“, schreibt Dieter Wallstaff, der die Interessen des Vereins vertritt. Das Netzwerk spricht deshalb von "Fehlplanung".

„Gemeinsame Fuß-/Radwege führen unvermeidlich zu Konflikten. Fahrräder sind Fahrzeuge, die gehören auf die Fahrbahn oder auf eigene Radspuren. Ein gute Radverkehrsinfrastruktur wird seit Jahrzehnten in Spandau vernachlässigt und fehlt daher komplett. Zu Fuß Gehende und Radfahrende auf einen Weg zu zwängen, kann keine Lösung sein.“

Sein konkreter Vorschlag: Autos und BVG-Bus raus aus der Straße. Der Hohenzollernring sei eine reine Wohnstraße. „Hier würde sich anbieten, den Durchgangsverkehr komplett herauszunehmen, die Straße zu einer Fahrradstraße umzuwidmen oder als verkehrsberuhigte Straße (Schritttempo) umzubauen. Mit der BVG müsste die Führung des Busses, der nur selten fährt, geklärt werden.“

Dort fährt der 337er allerdings gar nicht so selten, sondern alle 20 Minuten. Dafür könnten beispielsweise versenkbare Sperren im Hohenzollernring verbuddelt werden, so das Netzwerk. Wer Kontakt zum Netzwerk sucht: twitter.com/NetzwerkSpandau

Das Fahrradnetzwerk schlägt vor, hier lieber eine "Fahrradstraße" draus zu machen. Foto: Fahrradnetzwerk Spandau

Ganz fertig wird das Bauprojekt aber nicht. Denn dort kreuzt irgendwann mal ein Radschnellweg nach Falkensee den Hohenzollernring, der aktuell geplant wird und 2026 eröffnet werden soll. Deshalb, so Stadtrat Bewig, "endet der neue Asphaltweg zunächst leider am Borchertweg“, also kurz vor dem Spandauer Stadion.

Der Radschnellweg kommt aus dem Westen und soll, so die Planer, über die Straßen An der Felgenlake und Am Kiesteich verlaufen. Diese sollten dann zu fünf Meter breiten Fahrradstraßen umgebaut werden. Auf den Straßen hätten Fahrräder Vorrang. Interessant ist auch die Idee der Weiterführung zum Bahnhof Spandau: „Die Querung über die Galenstraße soll baulich so umgestaltet werden, dass Rad- und Fußverkehr Vorfahrt erhalten.“ Hier Infos zum Radschnellweg.

Gebaut wird auch am Radweg ums Eck: Dort werden laut Stadtrat Frank Bewig, CDU, der neue, zwei Meter breite Radweg („bislang alte, schmale Platten“) sowie eine neue barrierefreie BVG-Haltestelle gebaut. Die Ecke ist wichtig, dort halten unter anderem der M37er und der X37 aus Falkensee. Auch ein Betonboden wird an der Haltestelle gebaut. Und weil dafür Platz nötig ist, „steht vorübergehend auf der Falkenseer Chaussee nur ein statt drei Fahrstreifen zur Verfügung“, so Bewig. Es wird mit Stau im Berufsverkehr gerechnet. Nach vier Monaten soll die komplette Baustelle abgeschlossen sein.

