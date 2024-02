Das Berliner Familienfest fällt überraschend aus: Alle Museen und Ausstellungshäuser der Berliner Zitadelle werden geschlossen – drei Tage lang, am kompletten Frühlingswochenende vom 1. bis 3. März, ausgerechnet am berlinweiten Museumssonntag, der ein kulturelles Großereignis ist und tausende Familien bei freiem Eintritt anziehen sollte. Vorbei. Die Entscheidung fiel kurzfristig, erfuhr der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels am Donnerstag.