„Lesen zu können ist nicht selbstverständlich“ Für Sebastian Fitzek sind Analphabeten Alltagshelden

In Berlin können etwa 320.000 Menschen nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben, in ganz Deutschland sind es bis zu sieben Millionen. Damit sich das ändert, engagiert sich etwa Bestseller-Autor Sebastian Fitzek als Schirmherr für den Alfa-Selbsthilfeverband: Hier organisieren sich Menschen, die früher Analphabeten waren. Jetzt war er dabei, als sich in Steglitz-Zehlendorf das letzte Alpha-Bündnis eines Berliner Bezirks gründete. Das Bündnis ist ein Netzwerk aus Ämtern, Sozialträgern, Bildungsanbietern, wissenschaftlichen Institutionen und Unternehmen; sein Ziel ist es, den Bedarf deutlich zu machen, neue Bildungsangebote zu schaffen, zu informieren und Betroffene zu unterstützen.

