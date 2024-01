Leser bittet um Mithilfe Spenden für die Kältehilfe der Berliner Bahnhofsmission gesucht

„Die Bahnhofsmission schreit ‚Hilfe‘“, berichtet Tagesspieler-Leser Ernst Karbe, er wohnt am Breitenbachplatz, dem Bezirksnewsletter Steglitz-Zehlendorf. Dringend würden für obdachlose Menschen Kleiderspenden von Unterwäsche bis Mützen und Handschuhen sowie Schlafsäcke und Hygieneartikel benötigt. Um schnelle Hilfe zu ermöglichen und damit nicht jede Spenderin und jeder Spender zum Bahnhof Zoo fahren müsse, sei eine Abgabestelle im Berliner Südwesten eingerichtet worden. Abgegeben können die Spenden im Gemeindehaus zum Guten Hirten in der Bundesallee 76a am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags 9 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr).

Ernst Karbe bittet darum, die Spenden gut zu verpacken. „Gleichzeitig suchen wir Autofahrer, die diese Spenden zur Bahnhofsmission bringen können“, sagt der er. „Also bitte, öffnen Sie ihre Herzen und auch ihre Kleiderschränke.“ Wer beim Transport helfen möchte, melde sich bei der Gemeinde: telefonisch unter (030) 851 11 38, per E-Mail an zgh@zgh-friedenau.de.

Der leere Schlafplatz eines Obdachlosen an der Albrechtstraße. © Boris Buchholz

Menschen in der Kälte helfen

Bei Menschen in Not ist Wegsehen keine Option – stattdessen können die Teams der Wärme- oder Kältebusse informiert werden. Oder im Notfall der Notruf 112. Hier eine Übersicht über die Kältehilfe im Südwesten:

Notunterkunft in Wannsee: In der Bergstraße 4 können wohnungslose Menschen zwischen 19 und 7.30 Uhr die Nacht verbringen. Die Telefonnummer der Einrichtung, die von der Neuen Chance gGmbH betrieben wird, lautet 0178 / 88 777 29. Näher ist für viele Menschen im Südwesten das Nachtcafé der Gemeinde zum Guten Hirten in der Goßlerstraße 30 – Telefon 0152 / 57 18 72 72.

Die „Aktion warmes Essen" versorgt Bedürftige montags, mittwochs und freitags zwischen 12 und 13.30 Uhr in der Zehlendorfer Pauluskirche (Kirchstraße 6) mit einer warmen Mahlzeit und Kleidung.

versorgt Bedürftige montags, mittwochs und freitags zwischen 12 und 13.30 Uhr in der Zehlendorfer Pauluskirche (Kirchstraße 6) mit einer warmen Mahlzeit und Kleidung. Aufwärmen und satt werden: Dienstags und donnerstags (12 bis 13 Uhr) bietet die Adventsgemeinde in der Gartenstraße 23 ein Mittagessen an.

Obdach-Bus: Das Deutsche Rote Kreuz Südwest rollt mit dem Obdach-Bus durch den Bezirk. Zwischen 17 und 1 Uhr nachts werden hilfebedürftige Menschen mit warmen Getränken und mehr versorgt; auf Wunsch werden sie in eine Notunterkunft gebracht. Die Mobilnummer: 0170 / 9 10 00 42.

Stadtweit sind der Wärmebus des DRK (Telefon 600 300 10 10) sowie der Kältebus der Berliner Stadtmission unterwegs (Telefon 0178 / 5 23 58 38).

Die Kältehilfe-Angebote im Südwesten hat das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hier aufgelistet.

