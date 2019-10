Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet diesmal Paul Lufter, hier einige ihrer Themen:

„Eine Gesellschaft im Umbruch erfordert neues Denken!” – Lichtenberger SPD fordert Modellprojekt zum Bedingungslosen Grundeinkommen

„Konzert gegen Gewalt” – SozDia-Stiftung veranstaltet Solidaritätskonzert für die Opfer von Krieg und Gewalt in Syrien und der Türkei

Nach der Übernahme durch die GSE: Wie geht es eigentlich dem Rockhaus?

Tipp der Woche: Der Fachkongress „Livemusik und Inklusion”

„Kinder lesen Katzen vor” – Tierheim sucht Unterstützer*innen

Die CDU wünscht sich mehr Bienen für Lichtenberg

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy unter anderem über Folgendes:

Schöneweider Investoren: Gekommen um zu bleiben

Eisenwarenladen Wegner in Baumschulenweg muss schließen

Breites Bündnis ruft zur "NachtTanzDemo" gegen Rechts auf

Nach Köpenicker Blackout: Senat plant Notfall-Anlaufstellen

Festival of Lights auch in TreKö zu sehen

Zwangsarbeiter-Zentrum wird "Meilenstein der europäischen Industriekultur"

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.