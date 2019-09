Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

Nach fast zweijähriger, teils hitziger Diskussion: Geschützter Radweg in der Siegfriedstraße beschlossen

Diskussion um geschlechtergerechte Sprache: Warum "Bürger*innenmeister"?

Film und Kunst aus Lichtenberg: Stadtlichter-Festival in den BLO-Ateliers

Abschlussausstellung der Ostkreuzschule für Fotografie

Diskussion um Park-Dealer: wie ich mal 20 Euro für Laub bezahlt habe und warum der Diskurs in die falsche Richtung geht

Irre Diskussion um Obdachlose am Bahnhof: CDU will niemals eine Räumung gefordert haben

Marktstände und Platzmanagement sollen den Bahnhofsvorplatz verbessern, der Skatepark soll vielleicht weg

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

BVV: Heftiger Streit um Bezirkshaushalt - kein Geld für Steganlagen und Trinkbrunnen

Unternehmer plant Beach-Club für Oberschöneweide

TreKö ist Wohnungsbau-Spitzenreiter

Imagekampagne: Ein "Adler" stellt sch vor

Zum Ausleihen: Vier weitere Lastenräder am Start

Zum Mitmachen: "Parking-Day" in Baumschulenweg

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.