Liebe und Hass, Elfen und Rüpel Berliner Jugendliche spielen den „Sommernachtstraum”

Die Jugendtheatergruppe der katholischen Kirchengemeinde Mater Dolorosa in Lankwitz packt die großen Themen an: „Liebe und Hass, Verwechslung und Verwirrung, Elfen und Rüpel, die Theater im Theater spielen“, so heißt es im Pressetext. „Der Sommernachtstraum“ von William Shakespeare steht vom kommenden Samstag an auf dem Programm der jungen Theatermacherinnen und -macher.

„Wir bleiben bei unserer Aufführung recht nah am ‚heiligen Original’ des großen englischen Dramatikers“, sagt Regisseur Ansgar Vössing. Man habe das Stück nur „behutsam in die Gegenwart“ adaptiert. Zur Lankwitzer Sommernacht gehören allerdings auch „kleine Einlagen von den bekennenden Elfen-Freunden Johann Wolfgang von Goethe und Carl Maria von Weber“, so der Spielleiter. Es werde also bunt.

Sommernachtstraum: Helena (Antonia Kunze) in hochemotionaler Auseinandersetzung mit Demetrius (Julius Bahrdt). © promo

Auch die Schauspieler-Truppe ist bunt. Zwar gibt es die Jugendtheatergruppe in der katholischen Gemeinde bereits seit 1995. Doch: „Die Jugendtheatergruppe ist kein festes Ensemble, sondern eine offene Gruppe und arbeitet projektbezogen.“ Zwischen drei und 30 Jahren seien die Schauspielerinnen und -spieler alt, steht in der Pressemappe, „Ausnahmen nach unten und oben sind aber möglich“.

Talent ist wünschenswert, Erfahrung hilfreich, Motivation, Ausdauer und Verlässlichkeit sind wichtig. Aus der Selbstdarstellung der Theatergruppe

Die Freude am Spiel, die Lust daran, „mal aus der eigenen Haut zu fahren“, und die Bereitschaft zur Sprecherziehung verbinde das Ensemble bei jedem Projekt aufs Neue. „Talent ist wünschenswert, Erfahrung hilfreich, Motivation, Ausdauer und Verlässlichkeit sind wichtig“, so stellt sch die junge Theatercrew vor.

Aufgeführt wird „Der Sommernachtstraum“ an den beiden kommenden Wochenenden (26. und 27. August sowie 2. und 3. September). Samstags beginnen die Vorstellungen jeweils um 19 Uhr, sonntags um 17 Uhr. Die Gemeinde Mater Dolorosa befindet sich in der Kurfürstenstraße 59 in Lankwitz. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.