Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin DDR-Aufarbeitungsbeauftragter warnt vor Geschichtsvergessenheit

Am gestrigen Sonntag, 14. Januar, ist auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde der Opfer des Stalinismus gedacht worden. Auch Frank Ebert, Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, legte einen Kranz nieder. Seit 2006 gibt es dort einen Gedenkstein, der an die Opfer politischer Repression in der Sowjetunion, der sowjetischen Besatzungszone und der DDR erinnert. „Ich halte es für ein wichtiges Zeichen, dass wir gerade an diesem Ort der Opfer gedenken“, betont Ebert.