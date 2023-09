Märkisches Ufer und Gartenstraße Neue Fahradstraßen in Berlin-Mitte

Der Bezirk Mitte richtet neue Fahrradstraßen ein. Auf einem Abschnitt in der Oberwall-, Niederwall- und Wallstraße sowie am Märkischen Ufer fahren Radfahrerinnen und Radfahrer künftig ungestört. Nur noch Anlieger dürfen mit dem Auto einfahren. Die gesamte Fahrbahnbreite gehört dann den Radlern. Neue Schilder und Markierungen werden angebracht, teilt das Bezirksamt Mitte mit.

„Wir möchten in Berlin-Mitte die Verkehrssicherheit für Menschen zu Fuß und auf dem Rad erhöhen. Denn noch immer fühlen sich die Schwächsten im Verkehr viel zu oft unsicher auf unseren Straßen“, sagt Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne).

Die Kreuzungen würden zudem umgestaltet, sodass diese besser einsehbar und somit für Fußgängerinnen und Fußgänger einfacher zu überqueren seien. Am Märkischen Museum wird zudem eine Durchfahrtsperre eingerichtet, um Schleichverkehr durch die Wallstraße zu unterbinden, so das Bezirksamt.

Einschränkungen im Oktober

Nicht nur am Märkischen Ufer haben Radfahrer zukünftig das Sagen. Auch in der Gartenstraße und der Kleinen Hamburger Straße zwischen der Invaliden- und der Linienstraße richtet das Bezirksamt eine Fahrradstraße ein. Diese stelle „für den Radverkehr eine sichere Nord-Süd-Verbindung zwischen der Invalidenstraße und der Linienstraße her“, heißt es. Eingerichtet werde die Fahrradstraße im Oktober. Während der Bauarbeiten sei mit Einschränkungen in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen.

